Ed Sheeran spricht über die Krebserkrankung seiner Frau

«Wahrscheinlich der schlimmste Tag»

Die Krebsdiagnose seiner Frau machte der Grammy–Gewinner, der sein Privatleben sonst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, 2023 in seiner Dokumentation «Ed Sheeran: The Sum of It All» öffentlich. Nun erinnerte sich der Sänger auch an den Moment, in dem er von der Erkrankung erfuhr. «Der Tag, an dem Cherry mich anrief und mir sagte, dass sie Krebs hat, war wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens.»