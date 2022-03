Ed Sheeran und Camila Cabello geben Benefizkonzert für die Ukraine

Während in Deutschland gerade erst unter anderem die musikalische Friedenskundgebung «Sound of Peace» stattgefunden hat, wird in Grossbritannien in Kürze ein Benefizkonzert unter dem Titel «Concert for Ukraine» ausgestrahlt. ITV überträgt das Wohltätigkeits-Event, bei dem auch Spenden gesammelt werden, am 29. März. Der Sender hat nun die ersten Musikerinnen und Musiker angekündigt, die dabei sein werden.