Ed Sheeran und Co.: Diese Promis drücken den Engländern die Daumen

Am Sonntag um 21:00 Uhr steigt im Berliner Olympiastadion das EM–Finale zwischen Spanien und England. Natürlich bringen sich bereits die englischen Promis in Stellung und drücken ihrem Team die Daumen, das den allerersten Europameister–Titel im Fussball in der Geschichte der Three Lions mit auf die Insel bringen möchte. In einer Serie der BBC, die auf der Seite der «Daily Mail» veröffentlicht wurde, kommt zum Beispiel auch der Musikstar Ed Sheeran (33) zu Wort, der der Mannschaft beim Halbfinale in Dortmund sogar live im Stadion unterstützte. «Ich glaube einfach, dass sich gerade alles im genau richtigen Moment zusammenfügt», erklärt Sheeran seine grossen Hoffnungen.