Ed Sheeran und Thor: Star misst sich im Armdrücken mit Chris Hemsworth

In Comics ist alles möglich, auch dass auf einmal der britische Sänger Ed Sheeran (35) gegen Marvels Version des Donnergottes Thor im Armdrücken antritt. Zusammen mit dem australischen Hollywoodstar Chris Hemsworth (42), der seit Jahren Thor auf der grossen Leinwand verkörpert, stellte Sheeran ein derartiges Bild jetzt nach.
Der Musikstar ist derzeit in Melbourne. In der australischen Metropole spielt er im Rahmen seiner Tour mehrere Konzerte im dortigen Marvel–Stadion. Aus diesem Anlass gab Marvel beim Comicbuchzeichner Wayne Nichols ein Artwork in Auftrag, das Sheeran beim Armdrücken mit Thor zeigt. Der Comicverlag wiederum machte das Ganze zu einem Wandgemälde, das jetzt im Stadion zu finden ist.
Sheeran und Hemsworth gewinnen jeweils eine Runde
Darüber freute sich offenbar auch Sheeran, der sich nicht nur davor ablichten liess, sondern auch für ein freundschaftliches Duell mit Hemsworth bereitstand. In einem von dem Sänger auf Instagram geteilten Videoclip sind die beiden beim Armdrücken zu sehen. In einer ersten Runde scheint der Schauspieler mit dem rechten Arm Probleme zu haben. «Mach schon, mach es richtig. [...] Er kann nicht», lacht Sheeran, als er Hemsworth bezwingt. Ob der aber wirklich alles gegeben hat? In einer zweiten Runde – mit dem linken Arm – hat der Musiker keine Chance gegen den Film–Donnergott.
Nach mehreren Auftritten im Marvel–Stadion in Melbourne geht es für Sheeran übrigens im März noch nach Adelaide, bevor er nach Süd– und Nordamerika weiterreist. Ab Mai spielt der britische Sänger unter anderem in Kolumbien, Ecuador und Peru. Ab Juni stehen dann zahlreiche Auftritte in den Vereinigten Staaten und wenige in Kanada an.