Ed Sheeran und Thor: Star misst sich im Armdrücken mit Chris Hemsworth

Sheeran und Hemsworth gewinnen jeweils eine Runde

Darüber freute sich offenbar auch Sheeran, der sich nicht nur davor ablichten liess, sondern auch für ein freundschaftliches Duell mit Hemsworth bereitstand. In einem von dem Sänger auf Instagram geteilten Videoclip sind die beiden beim Armdrücken zu sehen. In einer ersten Runde scheint der Schauspieler mit dem rechten Arm Probleme zu haben. «Mach schon, mach es richtig. [...] Er kann nicht», lacht Sheeran, als er Hemsworth bezwingt. Ob der aber wirklich alles gegeben hat? In einer zweiten Runde – mit dem linken Arm – hat der Musiker keine Chance gegen den Film–Donnergott.