Ed Sheeran verrät: So oft sieht er langjährige Freundin Taylor Swift

Ed Sheeran (34) hat verraten, wie oft er – trotz ihrer vollen Terminkalender als Popstars – seine langjährige Freundin und Musikkollegin Taylor Swift (35) sieht. In einer neuen Folge des Podcasts «Call Her Daddy» offenbarte der Sänger jetzt: «Ich sehe sie, wenn ich sie sehe. Ich sehe sie wahrscheinlich etwa vier Mal im Jahr.» Ihre Treffen können dann gut sechs Stunden dauern, so Sheeran weiter: «Ich denke, das ist eine wirklich nette Art, es zu tun.»