Ed Sheerans gigantische Steuersumme enthüllt

Ed Sheeran: «Ich habe genug»

Über seinen Reichtum befragt, sagte Ed Sheeran einmal: «Bei mir heisst es ‹einen Penny verdienen, einen Penny ausgeben›. Sobald es reinkommt, geht es wieder raus. Es bedeutet mir nicht so viel. Ich lege mehr Wert darauf, dass es meinen Freunden und meiner Familie gut geht. Ein grosser Teil meines Geldes geht an Wohltätigkeitsorganisationen oder an Kinderkrankenhäuser in der Nähe meines Wohnortes. Ich habe genug, um mich wohl zu fühlen, und der Rest kommt anderen zugute.»