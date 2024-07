Eddie Murphy: «Den Song werden sie auf meiner Beerdigung spielen»

«Axel F war nie ein Lied»

Mit dem Rücken zur Wand spielte Faltermeyer Regisseur Brest (72) die Melodie ein letztes Mal vor. Und gewann schliesslich dessen Sympathien und die der anderen doch. Der Rest ist Geschichte. Aus «Axel F» wurde ein weltweiter Hit und ein ikonisches Stück Synthie–Historie – streng genommen jedoch nie ein kompletter Song. «Axel F war nie ein Lied», sagt Faltermeyer über sein Erfolgsstück. Den 1985 als Single veröffentlichten Welthit nennt er ein «Patchwork». So besteht der Song aus drei miteinander verwobenen Einzelthemen, so genannten «Cues». Faltermeyers drei Song–Flicken sind das Hauptthema, das Nebenthema und der «Bananen–Cue», ein von Marimba–Rhythmen geprägtes Versatzstück. «Diese drei Teile wurden für den Film nie zu einem Stück zusammengefügt, also haben wir sie für die Platte montiert», so Faltermeyer. Und im selben Tempo, in dem Eddie Murphy zum Weltstar aufstieg, eroberte auch «Axel F» seine weltweite Fan–Gemeinde – seit den 80ern bis heute.