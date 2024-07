Eddie Murphy hat seine Paige Butcher geheiratet

Demnach gaben sich beiden bereits am 9. Juli in dem britischen Überseegebiet Anguilla in der Karibik in einer kleinen, privaten Zeremonie das Jawort. Nur die Familie und engste Freunde waren vor Ort. Butcher trug dabei ein spitzenbesetztes Korsett–Brautkleid von der Luxusmarke Mira Zwillinger, Murphy setzte als Bräutigam auf einen edlen, weissen Brioni–Anzug.