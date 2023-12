Film kommt im Sommer 2024

Eddie Murphy kehrt in «Beverly Hills Cop: Axel F»-Trailer zurück

In den 1980ern und 1990ern sorgte Eddie Murphy in den Action–Komödien der «Beverly Hills Cop»–Reihe für Aufruhr. Schon bald kehrt er nun in einem neuen Film in die Rolle des Axel Foley zurück.