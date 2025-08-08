Eddie Murphy rechnet frühestens im hohen Alter mit einem Oscar

Comedy–Legende Eddie Murphy (64) hat eine klare Vorstellung davon, wann er endlich seinen ersten Oscar in den Händen halten wird: «Wenn ich wirklich alt bin. Und ich werde sagen: Vielen Dank für diese wunderbare Ehre. Ich werde alt sein und keine Zähne mehr haben. Ich finde es cool, meinen Ehrenoscar zu bekommen, wenn ich 90 bin», scherzte der US–Star im Interview mit «Sky News».