In einer Instagram-Story gewährt Bria Murphy Einblicke in ihre Traumhochzeit. Zu sehen ist nicht nur, wie Eddie Murphy seine Tochter am Arm führt, sondern auch, wie er mit ihr zu den Klängen von Stevie Wonders (72) «Isn't She Lovely» tanzt. Natürlich hielt der Komiker auch eine Rede. «Ich bin einfach sehr, sehr stolz. Und sehr, sehr glücklich», so der Brautvater. «Es ist sehr, sehr schön, euch alle zu sehen, und ich wünsche Bria und Michael nichts als Liebe und Glück.»