Eddie Redmayne und seine Frau im süssen Partnerlook bei der Met Gala

Beide trugen das gleiche Muster

Der 42–Jährige setzte bei dem auch als «Fashion–Oscars» betitelten Mode–Event im Metropolitan Museum of Art in New York City auf einen androgynen Look. So präsentierte Redmayne ein schwarzes Blazerkleid mit einem weissen Netzrock und durchsichtigen, ausgeschnittenen Einsätzen sowie einem wellenförmigen Muster. Die Robe gab den Blick auf seine Beine frei. Perfekt dazu passte Hannah Bagshawe, die ein trägerloses Kleid mit dem gleichen Muster und einem Korsettoberteil trug, das ihre schmale Taille zur Geltung brachte. Zu ihrem Kleid gehörte ein weiter, plissierter Netzrock, dazu trug sie transparente Abendhandschuhe, passenden schwarzen Kopfschmuck und schwarze Samt–High–Heels.