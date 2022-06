Edel und sexy zugleich: Jessica Chastain lässt tief blicken

Einmal mehr beweist Jessica Chastain (45) Stilgefühl. Die Oscarpreisträgerin ist am Montagabend auf dem roten Teppich beim Launch-Event des neuen Streamingdienstes Paramount+ in London in einem schwarz-weissen Overall mit durchsichtigem Oberteil und tiefem Dekolleté von Designer Zuhair Murad erschienen. Weisse Volants um den V-Ausschnitt und an den Ärmeln verliehen dem sexy Look eine verspielte Note.