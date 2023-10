Edith Stehfest: «Musik war schon immer etwas Heilendes für mich»

Gerade war sie mit ihrem Ehemann Eric Stehfest (34) in der RTL–Show «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen. Am Freitag (20. Oktober) veröffentlicht Edith Stehfest (28) ihr neues Album «Regenbogenbraut», in dem sie ihre eigene Vergangenheit aufarbeitet. Bereits die erste Single–Auskopplung «Laut» beschäftigte sich mit einer traumatischen Erfahrung: Die Sängerin entdeckte mit 23 Jahren durch ein Video, dass sie im Alter von 17 Jahren von ihrem damaligen Drogenhändler unter K.O.–Tropfen gesetzt, vergewaltigt und dabei gefilmt wurde. Die Arbeit an den zwölf Albumsongs beschreibt Stehfest als wichtigen Heilungsprozess– und ihre Musik ist trotz der dramatischen Themen nicht düster und depressiv, sondern im Gegenteil: Sie will Hoffnung schenken und das Schlimme in eine neue Stärke verwandeln.