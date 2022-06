EGOT-Status! Jennifer Hudson holt alle vier wichtigen Preise

Der exklusive EGOT-Club hat ein neues Mitglied. Jennifer Hudson (40) ist der 17. Mensch, der die vier wichtigsten Preise der US-Unterhaltungsbranche gewonnen hat: Emmy (Fernsehen), Grammy (Musik), Oscar (Film) und Tony (Bühne). Am Sonntag holte die Sängerin in New York den begehrten Tony Award als Produzentin des Musicals «A Strange Loop».