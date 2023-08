Ehe-Aus bei Justin Trudeau: Das Ende einer hollywoodreifen Liebe

2005 folgt der Heiratsantrag und am 28. Mai 2005 die Hochzeit, die von vielen als märchenhaft bezeichnet wird. Beide machen in den Folgejahren steile Karriere in Politik und Medien. 2007, 2009 und 2014 bringt Sophie ausserdem zwei Söhne und eine Tochter zur Welt. Nach Justins Wahl zum Premierminister 2014 ziehen sie nach Ottawa um. Sophie gibt ihren Job für die Familie auf. In der Folge gelten sie als eines der bekanntesten und beliebtesten Paare weltweit - über alle Politik-Grenzen hinaus. Den Eindruck, dass beide an einem Strang ziehen und Justins Prophezeiung des ewigen gemeinsamen Glücks erfüllen wollen, hinterliessen sie bis zuletzt. Umso grösser ist die Bestürzung darüber, dass diese grosse, märchenhaft wirkende Geschichte nun ihre Magie verloren haben soll.