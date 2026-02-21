Ehe-Aus bei «The White Lotus»-Star Alexandra Daddario

Alexandra Daddario (39) und Andrew Form (57) haben sich nach mehr als drei Ehejahren getrennt. Das teilte ein Sprecher der ehemaligen «The White Lotus»–Darstellerin dem «People»–Magazin mit. «Alexandra Daddario und Andrew Form haben die Entscheidung getroffen, ihre Ehe zu beenden», heisst es in einem Statement. Demnach verlief die Trennung einvernehmlich. «Die Entscheidung wurde in Liebe und Respekt getroffen», wird der Sprecher zitiert. Genaue Gründe nannte er nicht, erklärte aber: «Sie werden ihr Kind weiterhin gemeinsam erziehen und bitten um Privatsphäre, während sie diese Übergangsphase durchlaufen.»