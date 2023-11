Ehe-Aus bei «Will & Grace»-Star Eric McCormack

So lernten sich Eric McCormack und Janet Holden kennen

McCormack und Holden lernten sich 1994 am Set der Fernsehserie «Lonesome Dove» kennen. Dort arbeitete der in Kanada geborene McCormack als Schauspieler und Holden als Regieassistentin. Die beiden heirateten im August 1997. Zuletzt wurden die beiden als Paar am 24. Juli gemeinsam bei einer Party in New York City auf dem roten Teppich gesichtet.