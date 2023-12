Ehe-Aus nach zwei Jahren: Meadow Walker gibt Trennung bekannt

Hochzeit am Strand

Meadow Walker gab im Oktober 2021 selbst auf ihrem Instagram–Account bekannt, dass die beiden den Bund der Ehe bei einer Zeremonie an einem Strand der Dominikanischen Republik geschlossen haben. «Wir sind verheiratet!», schrieb sie zu einem ihrer zahlreichen Hochzeits–Posts. Bei der Trauung waren viele Gäste auch Kollegen ihres Vaters aus der «Fast and Furious»–Reihe, darunter Vin Diesel (56) und Jordana Brewster (43). Diesel ist auch Meadows Patenonkel. Im August 2021 hatte das Paar die Verlobung bekannt gegeben. Damals hielt Walker ihren Verlobungsring auf Instagram in die Kamera, während sie in einem Pool schwamm.