Ehe-Aus von Sacha Baron Cohen und Isla Fisher: Rebel Wilson legt nach

Sie bezeichnet Sacha Baron Cohen erneut als «Arschloch»

Kurz nach der Bekanntgabe der Scheidung hat Rebel Wilson in einer Story auf ihrem Instagram–Account gegen Baron Cohen nachgelegt. Die Schauspielerin machte zunächst Werbung für eine Live–Show am Montag in Los Angeles, während der sie über ihr Buch «Rebel Rising» sprechen wird. In diesem erhebt sie schwere Vorwürfe gegen Baron Cohen. Danach postete sie das Cover des Buches und schrieb dazu: «Jetzt in den USA erhältlich. Grossbritannien und Australien werden vorübergehend durch ein Arschloch verzögert, aber nicht für lange.» Damit bezieht sie sich auf Sacha Baron Cohen, von dem sie bereits zuvor behauptet hatte, er versuche sie mithilfe von teuren Anwälten und PR–Krisenmanagern zum Schweigen zu bringen.