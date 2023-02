Ehe-Aus: Wieder kein Glück in der Liebe für Sylvie Meis

Ebenfalls 2019 hatte Sylvie Meis dann aber noch etwas Grosses zu feiern: Die Moderatorin und der Künstler Niclas Castello gaben im Oktober ihre Verlobung bekannt. Die beiden sollen sich zuvor Anfang Juni auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (36) kennengelernt haben. Eigentlich wollten sie sich bereits im Juni 2020 das Jawort geben, doch wegen Corona hatten sie die Hochzeit um einige Wochen nach hinten verschoben. Sie fand schliesslich am 19. September 2020 in Florenz statt. Die beiden feierten mit zahlreichen Promigästen, Freunden und Familienmitgliedern in einer prunkvollen Villa.