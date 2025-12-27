Ehe gerettet: «Bauer sucht Frau»-Star Anna Heiser dankbar für 2025

Die «Bauer sucht Frau»–Stars Anna (35) und Gerald Heiser (40) haben ein turbulentes Jahr hinter sich. Sie starteten mit heftigen Eheproblemen, verkauften ihre Farm in Namibia und starteten ganz neu in Annas Heimat Polen. Es sei das bisher schwierigste Jahr des Paares gewesen, bilanziert die zweifache Mutter in einem Posting. Bevor sie sich zum Jahreswechsel eine Social–Media–Auszeit gönnt, blickte sie auf die bewegten Monate zurück.
«Wir sind noch hier»
«Dieser Beitrag ist mir unglaublich schwer gefallen. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt.» Sie spüre «trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb» eine tiefe Dankbarkeit. «Dankbarkeit dafür, dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist. Dass wir von einer schützenden Hand beschützt wurden. Und dass wir in den schwersten Momenten von so unfassbar lieben Menschen umgeben waren.»
Das Jahr habe sie an ihrer Grenzen gebracht. «Aber es hat uns nicht auseinandergerissen. Wir sind noch hier. Gemeinsam. Und das ist alles andere als selbstverständlich.»
2017 im TV kennengelernt
Anna und Gerald Heiser lernten sich im Jahr 2017 bei der RTL–Kuppelsendung «Bauer sucht Frau» kennen, ein Jahr später heirateten sie. 2021 kam Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt.