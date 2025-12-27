Ehe gerettet: «Bauer sucht Frau»-Star Anna Heiser dankbar für 2025

«Wir sind noch hier»

«Dieser Beitrag ist mir unglaublich schwer gefallen. Jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftigt habe, haben mich die Gefühle mit voller Wucht eingeholt.» Sie spüre «trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb» eine tiefe Dankbarkeit. «Dankbarkeit dafür, dass unsere Familie nicht zerbrochen ist. Dass wir die Farm im letzten Moment verlassen haben, bevor das Schiff wirklich gesunken ist. Dass wir von einer schützenden Hand beschützt wurden. Und dass wir in den schwersten Momenten von so unfassbar lieben Menschen umgeben waren.»