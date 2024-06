Ehefrau des verstorbenen Franz Beckenbauer schickt Kuss in den Himmel

Heidi Beckenbauer (57) bringt den acht Kilogramm schweren EM–Pokal um 20.52 Uhr vor Beginn des ersten Spiels der EM 2024 Deutschland gegen Schottland auf den heiligen Rasen des Münchner Stadions. Als auf der riesigen Anzeigetafel das Gesicht von Franz Beckenbauer (1945 bis 2024) in Gedenken an den legendären Fussballer und Trainer erscheint, schiessen ihr und Millionen Zuschauern die Tränen in die Augen.