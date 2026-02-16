Ehefrau Nina sah die Diebe: Einbruchsdrama bei Rapper Haftbefehl

Mit seiner Netflix–Doku «Babo – Die Haftbefehl–Story» hat Rapper Aykut Anhan aka Haftbefehl (40) unlängst für Schlagzeilen gesorgt und ist sogar für einen Grimme–Preis nominiert. Auf die jüngsten Nachrichten zu seiner Person hätte er derweil sicher gerne verzichtet: Wie die «Stuttgarter Zeitung» berichtet, wurde in das gemeinsame Haus des Musikers und seiner Ehefrau, der Influencerin Nina Anhan, eingebrochen. Mehr noch: Nina Anhan erwischte die Einbrecher offenbar auf frischer Tat, trotz Polizeieinsatz gelang ihnen vorerst die Flucht.
Der Einbruch fand demnach am vergangenen Donnerstag statt. Doch erst jetzt wurde von der Polizei gegenüber den «Stuttgarter Nachrichten» bestätigt, dass es sich bei den Opfern um Aykut und Nina Anhan handelte. Gegen 19 Uhr seien die Unbekannten in ein Haus im Kreis Böblingen (Baden–Württemberg) eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschliessend durchsuchten sie das Anwesen nach Wertgegenständen und erbeuteten offenbar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine genaue Schadenssumme stehe laut des Polizeiberichts aber noch nicht fest.
«Zwei dunkel gekleidete Täter im Haus»
Nina Anhan kehrte den Angaben zufolge gerade nach Hause zurück und konnte «noch zwei dunkel gekleidete Täter im Haus» erspähen. Ein anschliessender Polizeieinsatz, bei dem auch mit einem Hubschrauber nach den Einbrechern gefahndet wurde, blieb erfolglos. Das zuständige Polizeipräsidium suche daher dringend nach möglichen Augenzeugen.
In den sozialen Medien äussert sich das Ehepaar aktuell nicht zu den Geschehnissen. Wohl auch, um den Dieben keine ungewollten Hinweise zu den laufenden Ermittlungen zu liefern. Laut «Stuttgarter Nachrichten» hatte Nina Anhan zwischenzeitlich eine nicht mehr abrufbare Instagram–Story gepostet, die im Nachhinein mit dem Einbruch zusammenhängen dürfte. «Ihr kommt mir nicht so einfach davon!», habe sie demnach in der Story geschrieben.