Ehefrau Nina sah die Diebe: Einbruchsdrama bei Rapper Haftbefehl

Der Einbruch fand demnach am vergangenen Donnerstag statt. Doch erst jetzt wurde von der Polizei gegenüber den «Stuttgarter Nachrichten» bestätigt, dass es sich bei den Opfern um Aykut und Nina Anhan handelte. Gegen 19 Uhr seien die Unbekannten in ein Haus im Kreis Böblingen (Baden–Württemberg) eingedrungen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Anschliessend durchsuchten sie das Anwesen nach Wertgegenständen und erbeuteten offenbar Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Eine genaue Schadenssumme stehe laut des Polizeiberichts aber noch nicht fest.