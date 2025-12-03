Ehefrau Sharon und Tochter Kelly denken an seinem Geburtstag an Ozzy

Es sind bewegende Zeilen, die zeigen, wie sehr Sharon Osbourne (73) und Kelly Osbourne (41) den verstorbenen Ozzy Osbourne (1948–2025) vermissen. Die Metal–Ikone, die auch Frontmann von Black Sabbath war, ist im Juli an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Am 3. Dezember hätte Ozzy jetzt seinen 77. Geburtstag gefeiert.
Auf Instagram hat Sharon Osbourne ein Video veröffentlicht, das viele alte Bilder der beiden enthält. «Mein geliebter Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest», schreibt sie dazu. «Ich werde deine Hand niemals loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe.» Auch Blumen an einer Black–Sabbath–Gedenkstätte im englischen Birmingham sind in dem Clip zu sehen – ein grosses Arrangement mit dem Schriftzug «Happy Birthday, Ozzy».
«Ich liebe dich mehr als das Leben selbst»
Osbournes Tochter Kelly teilt ebenfalls mehrere Beiträge bei Instagram. Ein Video zeigt sie etwa an der Gedenkstätte und auf mehreren alten Fotos ist sie noch als Kind mit ihrem berühmten Vater zu sehen. «Alles Gute zum Geburtstag, ich vermisse dich, Papa», schreibt sie unter anderem dazu. «Ich liebe dich mehr als das Leben selbst.» Dieses Leben ohne ihn sei schwierig, aber es vergehe kein Tag, an dem sie es nicht der Liebe an ihn und seinem Vermächtnis widme.
Auch sein Sohn Jack Osbourne (40) hätte sich sicherlich persönlich zu Wort gemeldet, wenn es möglich gewesen wäre. Da er sich derzeit im britischen Dschungelcamp aufhält, hat er aktuell aber keinen Zugriff auf seine Social–Media–Accounts. Trotzdem wurde ein Beitrag veröffentlicht, in dem unter anderem Bilder von Jack und Ozzy zu sehen sind. «Jack ist immer noch im Dschungel, wünscht seinem Vater aber einen schönen Geburtstag im Himmel», heisst es dazu.