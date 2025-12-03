Ehefrau Sharon und Tochter Kelly denken an seinem Geburtstag an Ozzy

«Ich liebe dich mehr als das Leben selbst»

Osbournes Tochter Kelly teilt ebenfalls mehrere Beiträge bei Instagram. Ein Video zeigt sie etwa an der Gedenkstätte und auf mehreren alten Fotos ist sie noch als Kind mit ihrem berühmten Vater zu sehen. «Alles Gute zum Geburtstag, ich vermisse dich, Papa», schreibt sie unter anderem dazu. «Ich liebe dich mehr als das Leben selbst.» Dieses Leben ohne ihn sei schwierig, aber es vergehe kein Tag, an dem sie es nicht der Liebe an ihn und seinem Vermächtnis widme.