Ehefrau verrät: Heinz Hoenig hat sich für Operation entschieden

Der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig (72) will sich operieren lassen. Seine Ehefrau Annika Kärsten–Hoenig (39) teilte seine Entscheidung am Dienstagmittag im RTL–Interview mit. Der Star aus «Das Boot» kämpft in einer Berliner Klinik um sein Leben, er benötigt eine neue Aorta und eine weitere Operation an der Speiseröhre. Besonders dieser Eingriff birgt etliche Risiken.