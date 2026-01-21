Eheglück bestätigt: Wincent Weiss hat geheiratet

Wincent Weiss, der an diesem Mittwoch seinen 33. Geburtstag feiert, hat dem «Bunte»–Magazin zurückhaltend bestätigt, dass er seine Partnerin geheiratet hat. Der Musiker deutete laut dem Bericht lediglich auf seinen Ehering und liess sich zu der Hochzeit beglückwünschen.
«Vielen Dank», gab der Sänger an und erklärte seine Zurückhaltung: «Ich will das, was bei mir los ist, in meinen Songs beschreiben und nicht in der Öffentlichkeit oder bei Social Media breittreten.» Mit dem Song «Unendlichkeit» auf seinem neuen Album wolle er klar machen, «wo ich im Leben stehe». Dazu gehört auch, dass sich der in Bad Oldesloe geborene Sänger ein Zuhause «in der Nähe meiner Familie und meiner Grosseltern» geschaffen habe. «Auch später, wenn ich vielleicht mal Kinder haben sollte, kann ich mir gut vorstellen, im Norden zu bleiben.»
Neues Album «Hast du kurz Zeit»
Weiss, der sich seit Ende 2025 mit erblondeten Haaren zeigt und dem «Bunte»–Magazin von einer kürzlichen Auszeit auf Koh Samui berichtet, ist neben seinem privaten Glück nun beruflich wieder gefragt: Der Sänger veröffentlicht am kommenden Freitag sein neues Album «Hast du kurz Zeit».
Die insgesamt 18 Songs liefern laut Ankündigung den persönlichen Blick des Sängers «auf das Erwachsenwerden, auf Liebe, Verlust, Selbstzweifel und die Suche nach Echtheit. Es geht um das Loslassen alter Ängste, um das Finden von Ruhe und Vertrauen.» Die Liebe «ist in den Liedern des neuen Albums kein Drama mehr. Sie ist ein Ort der Geborgenheit.» Dazu erklärt Weiss: «Ich habe das Leben und vor allem auch die Liebe früher wie so ein Videospiel erlebt, von Level zu Level, hab mich unter Druck gesetzt, mich immer selbst getrieben. Ich dachte immer: wenn du jetzt nicht schnell bist, dann heisst es bald ‹Game Over›. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich erlebe jetzt viel intensiver, wie schön der Augenblick ist, wenn man ihm Zeit gibt.»