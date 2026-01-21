Eheglück bestätigt: Wincent Weiss hat geheiratet

Die insgesamt 18 Songs liefern laut Ankündigung den persönlichen Blick des Sängers «auf das Erwachsenwerden, auf Liebe, Verlust, Selbstzweifel und die Suche nach Echtheit. Es geht um das Loslassen alter Ängste, um das Finden von Ruhe und Vertrauen.» Die Liebe «ist in den Liedern des neuen Albums kein Drama mehr. Sie ist ein Ort der Geborgenheit.» Dazu erklärt Weiss: «Ich habe das Leben und vor allem auch die Liebe früher wie so ein Videospiel erlebt, von Level zu Level, hab mich unter Druck gesetzt, mich immer selbst getrieben. Ich dachte immer: wenn du jetzt nicht schnell bist, dann heisst es bald ‹Game Over›. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich erlebe jetzt viel intensiver, wie schön der Augenblick ist, wenn man ihm Zeit gibt.»