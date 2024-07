Ehekrise bei Frederik und Mary? Das sagt die Royal-Expertin

In einem Nebensatz werden darin auch die Gerüchte um eine Ehekrise beim Königspaar thematisiert, die seit Ende vergangenen Jahres immer wieder auftauchen – und das, obwohl das Paar nicht mit liebevollen Gesten spart. spot on news hat Julia Melchior nach ihrer Einschätzung gefragt. Ausserdem erklärt die Royal–Expertin im Interview, warum Grönland dem dänischen König auch persönlich so sehr am Herzen liegt.