Ehemalige Angestellte werfen Julio Iglesias sexuelle Nötigung vor

Zwei Frauen schildern «Atmosphäre der Kontrolle»

Die beiden Frauen – eine Haushaltshilfe und eine Physiotherapeutin – waren demnach in Iglesias‹ Anwesen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas tätig. Sie berichten von einer Atmosphäre der Kontrolle und ständigen Einschüchterung. Eine der Betroffenen, die unter dem Pseudonym «Rebecca» spricht, beschreibt ihre Zeit in der Villa in Punta Cana als Albtraum: «Dieses Haus sollte ›das kleine Haus des Terrors' genannt werden. Ich fühlte mich wie ein Objekt, wie eine Sklavin.»