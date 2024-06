Ehemalige Assistentin verklagt Kanye West wegen sexueller Belästigung

Die ehemalige Mitarbeiterin betont in der Akte, dass sie im Juli 2021 begonnen habe, mit dem Rapper zusammenzuarbeiten, als er die Einführung seiner Yeezy–Modelinie vorbereitete. Der Influencerin, die auch bei einigen «Donda»–Songs mit West zusammengearbeitet hat, wurde für den Job eine Million Dollar geboten. Die einzige Bedingung war, dass sie dem Musiker 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen würde – was sie akzeptierte.