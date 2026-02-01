Ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth gestorben

Laut der Politikerin sei Süssmuth «eine leidenschaftliche Vordenkerin in der Frauen– und Familienpolitik» gewesen und habe auch die Gleichberechtigung vorangetrieben. «Bis zuletzt setzte sie sich mit Energie für mehr Repräsentanz von Frauen in Parlamenten ein», schreibt Klöckner. Und weiter: «Rita Süssmuths markante Stimme wird unserem Land fehlen. Was sie erreicht hat, wird bleiben. Bei allem, was unvollendet blieb, ist es an uns, beharrlich zu bleiben, weiterzudenken, fortzuschreiten – offen und ehrlich, wie Rita Süssmuth es getan hätte.»