Ehemalige DDR-Schauspielerin Ellen Tiedtke ist tot

Tiedtke wurde 1930 im damaligen Ostpreussen geboren. Von 1949 bis 1952 studierte sie an Schauspielschulen in Leipzig und Schwerin, ehe sie 1954 am Stadttheater Cottbus engagiert wurde. Dort wurde sie Mitglied des Kabarettensembles «Die Stichlinge». Weitere Auftritte als Kabarettistin folgten 1956 und 1957 in der «Leipziger Pfeffermühle» und Mitte der 60er Jahre im Berliner Ensemble «Die Distel». 1961 wurde Tiedtke mit dem Kunstpreis der DDR und dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet.