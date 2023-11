Ehemalige First Lady Rosalynn Carter im Alter von 96 Jahren gestorben

Rosalynn Carter (1927–2023) ist tot. Die ehemalige First Lady der USA starb im Alter von 96 Jahren, wie die Non–Profit–Organisation «The Carter Center» am Sonntag bekannt gab. Rosalynn Carter sei friedlich im Kreise ihrer Familie in ihrem Haus in Plains, Georgia, verstorben, hiess es in einer Erklärung des Zentrums.