Ehemalige «GNTM»-Kandidatin Klaudia Giez gibt Trennung bekannt

Sie erhält Zuspruch in den Kommentaren

Unter ihrem Statement erhält Giez unterstützende Worte. «Die dickste Umarmung für dich, liebe Klaudia! Du schaffst das! Herzschmerz ist das Schlimmste, was es gibt und gleichzeitig wächst man daran so sehr», ermutigte etwa Vanessa Tamkan (27), während Toni Dreher–Adenuga (25) kommentierte: «Ich liebe dich, Klaudi! Starte das neue Jahr mit Kraft und Selbstsicherheit. Du bist immer genug! Gott wird dir genau das geben, was du auch verdienst und was dein ist.» Beide Frauen nahmen ebenfalls an «Germany's next Topmodel» (seit 2006, auf ProSieben) teil.