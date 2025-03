Ehemalige Schule ehrt Herzogin Meghan mit seltenem Foto

«Herzlichen Glückwunsch an unsere ehemalige Schülerin Meghan Markle (‹99) zur Verlängerung ihrer Netflix–Serie und zum Start ihres neuen Podcasts! Wir freuen uns, ein besonderes Erinnerungsfoto aus ihrer Zeit am ›Immaculate Heart‹ zu teilen, das unsere geschätzte Tradition des Mary›s Day ehrt und unser Erbe an Schwesternschaft, Unterstützung und Panda–Geist widerspiegelt», heisst es unter anderem auf dem offiziellen Profil der katholischen Mädchenschule. Zusätzlich teilte die Bildungseinrichtung ein Bild, das die heute 43–Jährige lächelnd neben einer Statue Marias, der Mutter Jesu, zeigt.