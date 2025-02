Ehemaliger Bundespräsident gestorben: Abschied von Horst Köhler

Horst Köhler war «ein sehr gewissenhafter Mensch»

Bundespräsident Frank–Walter Steinmeier (69) erklärte unterdessen in einem Kondolenzschreiben an Köhlers Ehefrau Eva Luise (78) unter anderem: «Viele Menschen in unserem Land werden mit Ihnen trauern. Denn mit Horst Köhler verlieren wir einen sehr geschätzten und überaus beliebten Menschen, der Grosses geleistet hat – für unser Land und in der Welt. [...] So sehr er viele Menschen mit seiner manchmal unkonventionellen und lockeren, ansprechenden Art begeistern konnte, so wenig machte er es sich selber leicht. Er war ein sehr gewissenhafter Mensch, und dem, was er sagte und tat, waren meist lange und tiefe Reflexionen und Gespräche vorausgegangen. So war es ihm auch ganz ernst, wenn er immer wieder mahnte, nicht die zu vergessen, die Hilfe und Solidarität, ja echte Zuwendung am meisten nötig haben, ob in der Welt oder in unserem eigenen Land.»