Ehemaliger DFB-Präsident Egidius Braun mit 97 Jahren gestorben

Der erst am 11. März 2022 zum neuen DFB-Präsidenten gewählte Bernd Neuendorf (60) wird mit den Worten zitiert: «Heute ist ein trauriger Tag für alle Fussballerinnen und Fussballer in Deutschland und Europa. Mit Egidius Braun verlieren wir einen besonderen Menschen, der sich mit den Möglichkeiten des Fussballs gerade für diejenigen eingesetzt hat, die Unterstützung und Zuwendung brauchen.» Vor allem das Wohl notleidender Kinder und Jugendlicher habe Braun stets am Herzen gelegen.