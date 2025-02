Ehemaliger Jan-Ullrich-Weggefährte Christian Frommert ist tot

2013 holte ihn die TSG Hoffenheim ins Team, wo er als enger Vertrauter von Mäzen und SAP–Mitgründer Dietmar Hopp (84) galt und die Kommunikationsabteilung des Vereins massgeblich entwickelte. Hopp würdigte Frommert als Menschen, der sich mit grösstem Engagement für den Verein eingesetzt habe. «Christian Frommert hat den Klub weit über die Kommunikationsarbeit hinaus nachhaltig geprägt. Ich persönlich habe in ihm eine Führungspersönlichkeit, aber auch einen engen Vertrauten und Wegbegleiter verloren», so Hopp in dem Statement.