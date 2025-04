Ehemaliger Kinderstar Jay North nach langem Krebsleiden gestorben

Mit den Jahren war er immer seltener in Produktionen zu sehen. Seine letzte Rolle auf der Leinwand hatte Jay North 2003 in «Dickie Roberts: Former Child Star». Stattdessen arbeitete North in verschiedenen anderen Berufen. «Ich war beim Militär. Ich habe mehrere Jahre in der Reformkostbranche gearbeitet. In den letzten 20 Jahren war ich als Justizvollzugsbeamter für die Strafvollzugsbehörde von Florida tätig», erklärte er während der Fan–Convention.