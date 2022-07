Ehemann Benji Madden unterstützt Cameron Diaz' Film-Comeback

Diaz war zuletzt 2014 in einem Film zu sehen, in der Musicalverfilmung «Annie». Ihren Rücktritt von der Schauspielerei hatte sie 2018 verkündet. Ihren Ehemann hatte Diaz Anfang 2015 geheiratet, die gemeinsame Tochter Raddix (2) kam Ende 2019 zur Welt. Die 49-Jährige gründete in den vergangenen Jahren auch ein eigenes Wein-Label und veröffentlichte zwei Bücher. Ob Diaz nun vollständig aus dem Ruhestand zurückkehrt und wieder regelmässig Filme drehen wird, ist noch nicht klar.