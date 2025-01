Ehemann ist verletzt: Prinzessin Anne reist alleine nach Südafrika

Am zweiten Tag der Reise soll Anne das Cape Town Labour Corps Memorial einweihen, eine neue Gedenkstätte zu Ehren von mehr als 1.700 Schwarzen Südafrikanern, die im Ersten Weltkrieg gedient haben. Zudem stehen Besuche bei der Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation, dem Royal Cape Yacht Club, dem südafrikanischen astronomischen Observatorium und dem Thuthuzela Care Center auf dem Programm, zudem gibt es einen Empfang des britischen Hochkommissars in dessen Residenz in Kapstadt. Es ist Annes erster Besuch in Südafrika seit 2012.