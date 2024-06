Ehre für Sandra Hüller: Oscar-Academy bietet ihr Mitgliedschaft an

Wird Sandra Hüller (46), der Star aus dem mit zwei Oscars bedachten «The Zone of Interest», bald schon selbst bei der Vergabe zukünftiger Goldjungen mitentscheiden dürfen? Wie auf der offiziellen Seite der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu lesen ist, gehört Hüller zu den insgesamt 487 Personen, denen eine Mitgliedschaft für dieses Jahr angeboten wurde. Jeder der potenziellen Neuzugänge habe sich «dank der geleisteten Beiträge für den Film» für diese Ehre qualifiziert, heisst es in der Mitteilung.