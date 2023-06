Neben ihrer Modelkarriere studiert Leni Klum derzeit am College in New York City Innenarchitektur. «Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln», sagte Heidi Klum bei den 36. Nickelodeon Kids' Choice Awards im März in Los Angeles dem «People»-Magazin. «Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon.»