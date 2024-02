Ehrliches Video: Jennifer Aniston scheitert an Liegestützen

«Du musst es einfach tun»

«Wenn du einen dieser Montage hast, fühle ich mit dir. Du musst es einfach tun!», schreibt Aniston zu ihrem Beitrag. In dem dazugehörigen Clip führt die 55–Jährige in einem Fitnessraum verschiedene Sportübungen aus. Zu sehen ist dann auch: Während Aniston Liegestütze macht, bricht sie diese stöhnend ab. «Oh Gott. Kennst du diese Tage, an denen du es einfach nicht tun willst?», sagt sie auf dem Boden liegend und fügt hinzu: «Du musst es einfach tun.» Anschliessend setzt sie ihr Workout fort.