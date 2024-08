Ehrung als jüngste Disney-Legende: Miley Cyrus zu Tränen gerührt

Laut Augenzeugen war Miley Cyrus zu Tränen gerührt, als sie die D23–Bühne in Anaheim, Kalifornien, betrat. In ihrer Rede erinnerte sie sich, wie sie für «Hannah Montana» vorgesprochen hatte – und die Rolle fast nicht bekommen hätte. «Ich hatte einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie mein Leben aussehen könnte, und von diesem Moment an wollte ich nichts anderes mehr», sagte sie.