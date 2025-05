Ellis Island Medal of Honor

Ehrung in New York: Königin Silvia im roten Spitzenkleid mit Gehstock

In Schweden wird erst am 25. Mai Muttertag gefeiert. Ein besonderes Wochenende verbrachten Königin Silvia und ihre Tochter Madeleine aber schon jetzt: Die beiden schwedischen Royals flogen nach New York, wo Silvia mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Dafür hatten die Frauen elegante Outfits gewählt.