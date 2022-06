Eigene Show «Blamieren oder Kassieren»: Elton erklärt das neue Konzept

Warum hat «Blamieren oder Kassieren» eine eigenständige Show verdient?

Elton: Weil es einfach überfällig ist! Eine eigenständige Quizsendung im deutschen Fernsehen, in der Kandidaten Fragen beantworten und sie dafür Geld gewinnen können - das ist doch genial! Dass da bisher keiner drauf gekommen ist. Okay, im Ernst, natürlich gibt es viele erfolgreiche Quizformate, einige davon schon seit Jahren. Was ich an «Blamieren oder Kassieren» so mag, es ist so einfach wie genial. Kein kompliziertes Regelwerk, keine Joker, kein Multiple Choice. Einfach zwei Kandidaten gegeneinander, entweder man weiss was oder nicht. Das macht es für mich so spannend und ich glaube, darin liegt auch der Reiz, zuhause vor dem Bildschirm mitzuraten.